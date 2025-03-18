رسالة ميسي لمنتخب الأرجنتين بعد تأكد غيابه للإصابة

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وجه ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، رسالة دعم لزملائه في منتخب التانجو، قبل مواجهة أوروجواي والبرازيل في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

ويغيب ميسي عن معسكر منتخب الأرجنتين الحالي بسبب معاناته من الإصابة التي تعرض لها رفقة فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وكتب ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام كالتالي: " من المؤسف أن أغيب عن مباراتين مميزتين للغاية أمام أوروجواي والبرازيل. أردت أن أكون هنا كالعادة ولكن في الدقيقة الأخيرة أجبرتني إصابة طفيفة على الراحة. سأدعمكم كمشجع عادي. هيا يا أرجنتين".

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد أوروجواي يوم 22 مارس في ملعب سينتيناريو في مونتيفيديو بينما يواجه البرازيلي يوم 26 من الشهر ذاته في ملعب المونيمونتال.

ويتصدر منتخب الأرجنتين تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 25 نقطة بعد مرور 12 جولة.

ويقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.