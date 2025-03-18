قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إن الترويج لفكرة المساكنة يمثل محاولة لهدم المجتمع واختراقه، وذلك اعتمادًا على القضاء على الارتباط العائلي.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «أسرار» الذي تُقدمه الإعلامية أميرة بدر، عبر شاشة «النهار»، أن مصر تشهد عادات وتقاليد تتضمن الاحترام والتوقير الأسري والعائلي، لكن هناك من يريد تغييب هذه المبادئ.

وأوضحت أن هناك محاولات لاستهداف انتماء الشخص لعائلته باعتبار أن هذا الانتماء جزء من انتماء أكبر للوطن، مشددة على أن استهداف هذا الأمر يتم من خلال الترويج للمخدرات والأفكار الشاذة.

ونوهت بأن والدتها عاقبها بشدة بعدما ارتدت بدلة رقص في أحد الأعمال الفنية، موضحة أن التقاليد المصرية ثابتة وراسخة ولا يُقبل الخروج عنها.

في شأن آخر، أفادت فريدة أنها تحرص على الرد والدفاع عن زملائها عندما يتعرضون لأي هجوم أو انتقادات، وحدث ذلك مع الفنانين عمرو دياب ومحمد رمضان ونادية الجندي ونبيلة عبيد.

وأكّدت أنها تفعل ذلك حبًا في زملائها، حتى وإن لم يبادروا باتخاذ نفس الرد الفعل تجاهها عندما تتعرض لهجوم أو انتقادات.