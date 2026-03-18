الصين: تأجيل زيارة ترامب لا علاقة لها بعدم تقديم مساعدة في هرمز

قالت الصين إن تأجيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إليها لا علاقة له بعدم تقديمها مساعدة في مرافقة السفن في مضيق هرمز.

جاء ذلك على لسان متحدث وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحفي في بكين، الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء "شينخوا".

وأوضح لين أن الصين والولايات المتحدة تتواصلان بشأن تحديد موعد جديد لزيارة ترامب، مشيرا إلى أنه لا تتوافر أي معلومات إضافية بهذا الشأن في الوقت الحالي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن "بعض وسائل الإعلام كانت قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب قال إن زيارته إلى الصين، التي كانت مرتقبة في 31 مارس الحالي، قد تؤجل إذا لم تقدم الصين مساعدة في مرافقة السفن في مضيق هرمز".

وأضاف: "لقد لاحظنا أن الولايات المتحدة قدمت إيضاحات علنية بشأن هذه التقارير الإعلامية المضللة، ووصفتها بأنها زائفة تماما"، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي شدد على أن الزيارة ليست مرتبطة بالقضية المثارة بشأن مضيق هرمز.

والاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل زيارته المرتقبة إلى الصين لمدة شهر، مؤكدا أنه سيبقى في بلاده بسبب الهجمات التي تشنها بالاشتراك مع إسرائيل على إيران.

وجاء ذلك خلال مراسم توقيع أمر رئاسي في المكتب البيضاوي، بحضور نائب الرئيس جيه دي فانس، حيث أجاب ترامب على أسئلة الصحفيين بشأن آخر التطورات المتعلقة بإيران.

وفي سياق آخر، أشار ترامب إلى أن الصين ينبغي أن تشكر الولايات المتحدة وتقدم لها المساعدة فيما يتعلق بمضيق هرمز، لافتا إلى أن بكين تؤمن نحو 90% من احتياجاتها النفطية عبر هذا المضيق.

وفي 2 مارس الجاري، أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الاستراتيجي.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.