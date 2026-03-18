عمليات جراحية دقيقة تنقذ شابًا من كسور بالغة ومعقدة بالذراعين والساقين في المنيا

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى مغاغة العام في إجراء سلسلة من التدخلات الجراحية الدقيقة والمعقدة لشاب في العشرين من عمره، استقبله قسم الطوارئ إثر حادث أدى إلى إصابات بالغة وكسور متعددة في أطرافه الأربعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبمتابعة مستمرة من الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، وبإشراف مباشر من الدكتور طارق السيد الزيات، مدير مستشفى مغاغة العام.

وأوضح مدير المستشفى أنه بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تبين إصابة الشاب بمجموعة من الكسور المركبة والنادرة، شملت:

كسر بالثلث السفلي للفخذ الأيمن (Distal third femur fracture)

كسر بالثلث العلوي للساق اليمنى (Proximal third tibia fracture)

كسر بالعضد الأيمن (Proximal third humerus)

كسر دقيق بأسفل الفخذ الأيسر ناحية مفصل الركبة (Hoffa fracture)

ونظرًا لتعقد الحالة، قرر الفريق الطبي استخدام أحدث التقنيات الجراحية العالمية لضمان عودة الحركة للمريض، حيث تم إجراء:

تثبيت كسر الفخذ باستخدام مسمار نخاعي تشابكي عكسي (Retrograde femoral nail)

تثبيت كسر الساق باستخدام مسمار نخاعي متطور (Expert nail tibia)

وقد تكللت العمليات بالنجاح، واستقرت حالة الشاب بفضل العناية الفائقة والتنسيق المتكامل بين الطاقم الطبي والتمريضي.

وتكون الفريق الطبي والفني من نخبة الكفاءات، من بينهم: الدكتور أحمد أبو العلا، الدكتور حازم بدوي، وفريق التخدير المكون من الدكتور ميلر جبران، ومصطفى محمد، فني التخدير.

وأكدت إدارة مستشفى مغاغة العام أن هذا النجاح يأتي ضمن خطة تطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة العمليات الجراحية لخدمة أهالي محافظة المنيا.