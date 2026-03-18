أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" بالعراق، الأربعاء، مقتل 3 من عناصرها، إثر قصف في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وأفادت الهيئة في بيان، بـ"تعرض مقر قائد عمليات قاطع الأنبار في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، في قضاء القائم غرب محافظة الأنبار، إضافة إلى مقر الفوج الثاني التابع للواء 45، لعدوانٍ صهيو–أمريكي غادر".

وبينت أن الهجوم "استهدف نقاطا أمنية طالما دافعت عن العراق خلال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وثبّتت الأمن في الأرض".

وأوضحت أن "هذا القصف الإجرامي أسفر عن استشهاد 3 مقاتلين وإصابة آخرين (لم تحدد عددهم)".

والاثنين، أعلنت الهيئة مقتل 6 من عناصرها وإصابة 4 آخرين، إثر قصف طال أحد مقارها بمحافظة الأنبار.

والخميس، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، سقوط 27 قتيلا و50 جريحا بغارات أمريكية على مقراتها منذ مطلع مارس الجاري.

وأوضحت أن العدد الكلي للضربات بلغ 32 ضربة جوية أسفرت عن 27 قتيلا و50 مصابا من "الحشد الشعبي".

وتأتي هذه الهجمات في سياق هجوم أمريكي إسرائيلي متواصل على إيران منذ 28 فبراير الماضي، ورد طهران عليه.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.



