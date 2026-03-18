أفادت القناة 12 العبرية، مساء الأربعاء، بدوي صفارات الإنذار بمدينة حيفا ومناطق أخرى شمالي إسرائيل، عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وقالت القناة إن صفارات الإنذار دوت في مدينة حيفا ومحيطها، إضافة إلى مناطق "الكريوت" التي تضم عددا من المدن، فضلا عن الجولان السوري المحتل.

وفي وقت لاحق، بثت وسائل إعلام عبرية مشاهد لاعتراضات جوية قالت إنها جرت في أجواء شمالي إسرائيل.

و تعد هذه الرشقة التاسعة التي تُطلق من إيران باتجاه إسرائيل منذ منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء.

ولم يتوفر على الفور تقارير مستقلة عن حجم الأضرار أو الإصابات، وسط تعتيم إسرائيلي على الخسائر الناتجة عن الحرب مع إيران، وتحذير الجيش باستمرار من نشر أو تداول صور ومقاطع لمواقع الاستهداف.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.