إطلاق مبادرة «بلدنا الجميلة» لتشجيع السياحة الداخلية في جنوب سيناء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء مبادرة "بلدنا الجميلة"، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإشراف محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية، بهدف تشجيع السياحة الداخلية.

قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المبادرة تعتمد على شباب البرلمان والجوالة والطلائع، من خلال تصوير معالم جنوب سيناء السياحية، والتحدث عنها عبر بث مباشر لإبراز المعالم السياحية، وإلقاء الضوء على الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها المحافظة.



وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة في تصريح له اليوم، أن المبادرة تشهد تنافسًا شديدًا بين الشباب المشاركين على تصوير المناطق السياحية في كل مدينة من مدن جنوب سيناء السياحية "شرم الشيخ - دهب - طور سيناء - سانت كاترين - نويبع - طابا - راس سدر - أبوزنيمة - أبو رديس"، إضافة إلى تصوير المحميات الطبيعية، و التعريف بها من أجل جذب السياحة الداخلية.

وأكد أن الشباب يبثون فيديوهات من تصويرهم ويلقون عليها تعليقات بأصواتهم، وتتضمن المبادرة 30 حلقة لشرح الطبيعة الخلابة لجنوب سيناء.

وطالب وكيل وزارة الشباب والرياضة الإعلام والصحافة بجنوب سيناء بنشر المبادرة والفيديوهات التي يقوم بها الشباب، لتشجيعهم على الإبداع والابتكار في إظهار معالم المحافظة.