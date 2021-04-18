وزيرة الداخلية الإيطالية تزور العاصمة الليبية غدا

ذكرت مجلة "فورميكي" الإيطالية أن وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي تزور غداً الاثنين العاصمة الليبية طرابلس، وذلك في استمرار للتواصل بين إيطاليا وليبيا.



وقالت المجلة الإيطالية إن الاجتماعات تركز بشكل أساسي على مسألة الهجرة، وذلك مع الشراكة الإيطالية الليبية التي تتجدد مع السلطة التنفيذية الجديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة والتي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.



ومن المنتظر أن تلتقي لامورجيزي نظيرها الليبي خالد مازن في الاجتماع الرابع بليبيا بين أعضاء الحكومة الإيطالية والمؤسسات الليبية الجديدة.



وتعد قضية الهجرة والأمن من الاهتمامات ذات الأولوية بالنسبة لإيطاليا. وسيتعين على لامورجيزي مناقشة القضايا المرتبطة بالأمن الداخلي لليبيا وهي عامل حاسم في المساعدة في بناء الاستقرار الليبي، بحسب المجلة.



جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قد زار طرابلس مرتين على المستوى الثنائي ومع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، كما زار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي طرابلس.