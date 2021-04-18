وزير الري: سد النهضة والزيادة السكانية تحديات تواجه الأمن المائي

عبد العاطي: نسعى لمواجهة العجز وتحسين كفاءة المياه

قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية تواجه مجموعة من التحديات في ملف المياه، مشيرا إلى وضع استراتيجية لمواجهة تلك التحديات.

وأضاف عبد العاطي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن سد النهضة أحد التحديات التي تواجه مصر، بالإضافة إلى التغيرات المناخية و الزيادة السكانية.

وشدد على أن هذه التحديات تبعها سياسة استيراتيجية منذ 5 سنوات لتحسين نوعية المياه وإعادة استخدامها بكفاءة عالية، موضحا أن العجز المائي في مصر يقدر بنسبة ٩٠٪؜ ، لافتا إلى العمل على الحد من العجز من خلال الاستيراد في صورة محاصيل زراعية كالقمح والبقوليات، ذاكرا أن هذه "مياه افتراضية".

وأوضح وجود عدة مشروعات لزيادة كفاءة استخدام المياه وتبطين الترع لرفع كفاء استخدام المياه، وأن مصر الأعلى كفاءة في استخدام المياه بين الدول الإفريقية.

من جهته، قال الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن قضية المياه قضية بالغة الأهمية، وذات أبعاد أمنية وسياسية وفي صدارة اهتمامات الدولة المصرية، مضيفا: "تابعتم جميعا مفاوضات لحماية الأمن القومي المائى وهو جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري".

وأشار رئيس اللجنة إلى نص الدستور على "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال. وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".