بوش يدعو الأمريكيين لأن يكون الجدال بينهم أكثر احتراما للمهاجرين

عبر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، اليوم الأحد، عن رغبته في أن يكون الجدال الدائر بالبلاد عن الهجرة "أكثر احتراما بشأن المهاجر".

وانحرف الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه بوش، بشكل حاد نحو اليمين بشأن قضية الهجرة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد بنى حملته الانتخابية على تعهده ببناء جدار جديد على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وطبق سياسات صارمة لعودة الأسر والأطفال غير المصاحبين لذويهم.

ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، يعبر الكثير من الأطفال بدون ذويهم الحدود، وعبرت جماعات مدافعة عن المهاجرين عن استيائها حيث يستمر الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن في تطبيق بعض ممارسات الهجرة المثيرة للجدل التي استخدمها ترامب.

وقال أكسيوس، إن إدارة بايدن تواجه أزمة إنسانية متنامية على الحدود، ويمكن أن تكون أسوأ من أزمات تعرض لها الرئيسان السابقان باراك أوباما وترامب.

وذكر بوش في حديثه لبرنامج "صباح الأحد سي بي إس" على شبكة سي بي إس التليفزيونية الأمريكية، إنه "يريد أن يقول للكونجرس: رجاء نحوا جانبا كل الخطاب القاسي بشأن الهجرة. رجاء ضعوا جانبا محاولة تسجيل النقاط السياسية على أي جانب".

وعبر الرئيس الأسبق عن أمله في أن يساعد في وضع أسلوب يكون أكثر احتراما للمهاجر، بحيث قد يقود ذلك إلى إصلاح النظام.

ويدعم بوش مسارا للحصول على المواطنة للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق ممن يتخطى إجراءات مراجعة خلفياته ويدفع الضرائب

وقال جورج بوش، إن "دولة تكون قادرة على قبول اللاجئ أو المتضرر أو الخائف، هي بالنسبة لي، أمة عظيمة. ونحن أمة عظيمة".