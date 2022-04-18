ميدو: رجولة لاعبي المصري وتفوق الشعباني سر الفوز الملحمي على بركان

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وجه أحمد حسام ميدو التحية للاعبي فريق المصري البورسعيدي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «هدف هيثم العيوني في شباك نهضة بركان عالمي مثل أهداف أوروبا، الهدف ترجمة لرجولة لاعبي المصري، رغم طرد ثنائي من فريق المصري نجح الفريق بالإصرار والروح في تحقيق الفوز».

وواصل ميدو: «لاعبو المصري قاتلوا أمام نهضة بركان واستحقوا الفوز بالفعل، وهذا يؤكد أهمية القتال في الكرة، والرجولة أهم من الفنيات».

وختم حديثه قائلا: «معين الشعباني له دور مهم للغاية في فوز المصري، وتحية لمجلس إدارة المصري على حسن اختيار المدرب، المدرب العنصر الأهم في المنظومة، ومعين أدار اللقاء بشكل مثالي رغم طرد لاعبين من المصري».