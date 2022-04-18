أعلن حاكم مدينة لفيف الأوكرانية، ماكسيم كوزيتسكي، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي على المدينة، صباح اليوم الإثنين، إلى 7 قتلى و11 مصابًا أحدهم طفلة.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن كوزيتسكي قوله "اليوم سقط ثلاثة صواريخ في مستودعات لا يستخدمها الجيش حاليًا وآخر في محطة الخدمة، ووفقًا للبيانات الأولية، لدينا بالفعل سبعة قتلى (أربعة منهم في محطة الخدمة) و11 مصابًا، أحدهم طفلة، وهي ليست في حالة خطيرة، لكن ثلاثة ضحايا في المستشفى في حالة خطيرة".

وقال رئيس بلدية لفيف، أندريه سادوفي، إنه نتيجة القصف الذي وقع في الصباح، تحطمت نوافذ ثمانية مبانٍ ومدرسة كما أصابت الشظايا دارًا للأيتام حيث يقيم الأيتام الذين تم إجلاؤهم من مناطق مختلفة.

من جانبه، أكد فولوديمير ليس، رئيس خدمة الأطفال في إدارة ولاية لفيف الإقليمية، التقارير قائلاً : "جميع الأطفال بأمان، الأضرار التي لحقت بالدار ضئيلة، وتطاير عدد قليل من النوافذ في الطابق السفلي".