بيراميدز يتعادل مع مازيبمي ويُعقد موقفه من التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

حسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي، في اللقاء الذي استضافه ستاد الدفاع الجوي، بذهاب الدور الربع النهائي لبطولة الكونفدرالية.

لم يستطع فريق بيراميدز تسجيل هدف وخطف الفوز، رغم العديد من المحاولات والاستحواذ علي مجريات المباراة، ويعقد بيراميدز مهمته في مباراة الإياب التي ستقام في الكونغو نهاية الشهر الجاري.

ويحل بيراميدز ضيفاً علي مازيمبي في لوبومباشي، يوم الأحد الموافق 24 أبريل، هذه المباراة التي ستحسم المتأهل لمواجهة الفائز من مباراة المصري ونهضة بركان المغربي في دور قبل النهائي.