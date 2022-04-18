عقد وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم الاثنين، مباحثات مع النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية وزيرة التحول البيئي والتحدي الديمغرافي "تيريزا ريبيرا رودريجز" للتعاون بشأن استضافة ورئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ويقوم الوزير شكري حاليا بزيارة إلى العاصمة الإسبانية تلبية للدعوة الموجهة من نظيره الأسباني "خوسيه مانويل ألبارس".