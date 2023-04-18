تموين دمياط يشن حملات على محلات الرنجة والفسيخ

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عددًا من الحملات في نطاق مدن ومراكز دمياط، على المحلات العامة ومحلات بيع الأسماك والرنجة، ومستلزمات العيد، ومحطات تعبئة الغاز والوقود.

وأوضح بيان أصدره المحاسب علي الغزواوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، أن الحملات أسفرت عن ضبط 36 محضر بيع بأزيد عن السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور، والتحفظ على 10 أجولة عدس، وزن الجوال 10 كيلو جرامات، مجهولة المصدر.

كما تم تحرير 12 محضر مخالفة مخابز بلدية وطباقي، مع 6 محاضر مواد بترولية لعدم الإعلان عن سعر استبدال أسطوانة الغاز.

وتم تشكيل غرفة عمليات لتكثيف الرقابة على الأسواق خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لمحاربة الجشع والتدليس والمغالاة في الأسعار.