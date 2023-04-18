الصين تدين تصريحات مجموعة السبع بشأن سياسة الشرق الأقصى

أدانت الصين البيانات التي صدرت في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في اليابان، التي أدانوا خلالها عسكرة الصين في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وينبين في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الثلاثاء، إن وزراء خارجية مجموعة السبع "تدخلوا بوقاحة في الشئون الداخلية للصين، وقاموا بالافتراء على الصين وتشويهها".

وأضاف "البيانات مليئة بالعجرفة والتحيز و نوايا شريرة لقمع الصين"، موضحا أن الصين احتجت لدى اليابان، الدولة المضيفة للاجتماع.

وأوضح أن تايوان "جزء مقدس وغير قابل للانقسام من الأراضي الصينية". وأشار إلى أنه من أجل الحفاظ على السلام في مضيق تايوان، من الضروري رفض طموحات الاستقلال في الجزيرة.

وأشار إلى أن هونج كونج والتبت وشينجيانج أيضا تمثل "أمورا داخلية" للصين فقط، التي لا تقبل أي تدخل من الخارج.

ويشار إلى أن الوضع الحالي في بحر الشرق وبحر الصين الجنوبي مستقر بصورة عامة. وأوضح المتحدث أن الصين ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بمخاوف مجموعة السبع بشأن توسيع الترسانة النووية للصين، قال وانج إن الصين تمتلك "الحد الأدنى المطلوب من أجل الأمن القومي".

وكان وزراء خارجية مجموعة السبع قد انتقدوا مطالب الصين الإقليمية وعسكرة بحر الصين الجنوبي، وحذروا من استخدام القوة العسكرية ضد تايوان. كما تم انتقاد انتهاكات حقوق الانسان، خاصة في التبت وشينجيانج.