مدافع سموحة يكشف كواليس طرد الشناوي

كشف أحمد حكم مدافع نادي سموحة، كواليس الضربة التي تلقاها من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، خلال مباراة الفريقين مساء الإثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء طرد محمد الشناوي في الوقت بدل من الضائع خلال مباراة الأهلي وسموحة، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر، بعد اعتدائه بالضرب بدون كرة على أحمد حكم.

وقال حكم في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:«هناك طريقة نقوم بتنفيذها في الركنيات، ودوري أن أقف أمام حارس المرمى لحجب الرؤية عنه، وقبل لعب الكرة كان الشناوي يدفعني».

وتابع: «عقب تنفيذ ركنية كان الشناوي يجرى نحو الحكم، ولكنه اصطدم في ظهري، وتفاجئت بعدها أنه يضربني دون أن أقول له أي شيء».

وأتم: «الشناوي هو قائد الأهلي ومنتخب مصر، وأنا لا أشعر بالغضب تجاهه، ومحمد عبد المنعم اعتذر لي عقب المباراة».