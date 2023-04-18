بدء فعاليات مبادرة الشباب والرياضة يوم الخير بالأقصر

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بدء فعاليات مبادرة يوم الخير "يلا نعيد" بجميع الإدارات التابعة لها بمراكز ومدن المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

وقالت المديرية، إن ‏مبادرة يوم الخير تنظمها بالتعاون الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، وإدارة أندية الفتاة والمرأة، تحت شعار "يلا نعيد" بمشاركة أندية التطوع والفتاة لتجميع الملابس وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.