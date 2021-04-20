مجموعة السبع توافق على تكثيف العقوبات على روسيا وتطبيقها بالكامل

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قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الديمقراطية الكبرى اليوم الثلاثاء إنهم سيكثفون وينسقون ويطبقون "بالكامل" العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وقال الوزراء في بيان مشترك تم تبنيه في ختام اجتماع في كارويزاوا باليابان: "ما زلنا ملتزمين بتشديد العقوبات على روسيا وتنسيقها وتنفيذها بالكامل ومواجهة محاولات روسيا وأطراف ثالثة للتهرب من إجراءات عقوباتنا وتقويضها".

وتابع البيان: "نكرر دعوتنا للأطراف الثالثة لوقف المساعدة في حرب روسيا، أو مواجهة تكاليف باهظة. سنعزز تنسيقنا لمنع الأطراف الثالثة التي تزود روسيا بالأسلحة والرد عليها ومواصلة اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يدعمون ماديا حرب روسيا ضد أوكرانيا".

ودعت مجموعة السبع روسيا مرة أخرى إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من أوكرانيا وأدانت خطاب موسكو النووي وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وأضافت المجموعة أن استخدام موسكو للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

ويأتي الاجتماع قبل قمة قادة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان في أيار/مايو. وتتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع التي تضم في عضويتها أيضا بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.