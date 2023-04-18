نائب محافظ المنيا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر

شهد الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، مساء أمس، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر بمسجد سيدي أحمد الفولي بمدينة المنيا.

شهد الاحتفال الدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف، اللواء هاتي بدوي، رئيس مدينة المنيا والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وعدد من أئمة الأوقاف ورواد المسجد.

أدى نائب المحافظ صلاة العشاء والتراويح، وألقى كلمة نقل فيها تهنئة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للحضور من رواد المسجد وأهالي المحافظة بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة وقرب عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة تحدث فيها حول فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ناشد أمته أن تلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الوتر منها من خلال الصلاة، وترتيل القرآن الكريم والدعاء للفوز بثواب هذه الليلة المباركة.

وقال إن مكانة ومنزلة ليلة القدر جاءت لأنها خير من ألف شهر، وأشار إلى أن تسمية ليلة القدر جاءت لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل؛ ما يدل على فضل هذه الليلة العظيمة بقدرها وجليل مكانتها عند الله.