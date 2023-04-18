عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعمان ترشح ترامب للرئاسة

حصد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تأييد عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي لحملته للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وكتب السيناتور بيل هاجرتي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يشرفني أن أعطي تأييدي الكامل لدونالد ترامب ليكون الرئيس القادم للولايات المتحدة"، حسبما أفاد موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وأوضح هاجرتي أنه خلال فترة وجود ترامب في البيت الأبيض، كانت الحدود آمنة والبلاد أكثر استقلالية في مجال الطاقة ؛ كما أشاد بموقف ترامب من الصين ودعمه للجيش وإنفاذ القانون.

وتابع أنه يتطلع إلى العمل مع ترامب "لمساعدة البلاد على العودة من الهاوية"، على حد وصفه.

وانتقدت السيناتور مارشا بلاكبيرن، الرئيس بايدن في رسالة أعلنت خلالها تأييدها لترامب، واتهمت الأول بتبني "أجندة اشتراكية شمولية" وألقت باللوم عليه في التضخم وأزمة الحدود.

وأضافت بلاكبيرن أن ترامب سيصلح المشاكل الاقتصادية للبلاد ويؤمن الحدود إذا عاد إلى البيت الأبيض، مشيرة إلى أن "الرئيس ترامب سيجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وأنا أتطلع إلى عودته إلى البيت الأبيض".

وانضم هاجرتي وبلاكبيرن إلى ما لا يقل عن 6 أعضاء جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ أعلنوا دعمهم لترامب أثناء حملته لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة لعام 2024، بالإضافة إلى أكثر من 30 عضو في مجلس النواب.