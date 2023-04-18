الصين تدين تصريحات مجموعة السبع بشأن سياسة الشرق الأقصى

أدانت الصين البيانات التي صدرت في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في اليابان، التي أدانوا خلالها عسكرة الصين في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وينبين في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الثلاثاء، إن وزراء خارجية مجموعة السبع" تدخلوا بوقاحة في الشؤون الداخلية للصين، وقاموا بالافتراء على الصين وتشويهها".

وأضاف: "البيانات مليئة بالعجرفة والتحيز و نوايا شريرة لقمع الصين"، موضحا أن الصين احتجت لدى اليابان، الدولة المضيفة لاجتماع مجموعة السبع.

وأوضح أن تايوان: "جزء مقدس و غير قابل للانقسام من الأراضي الصينية".

وأشار إلى أنه من أجل الحفاظ الحقيقي على السلام في مضيق تايوان، من الضروري رفض طموحات الاستقلال في الجزيرة.

ولفت إلى أن هونج كونج والتبت وشينجيانج أيضا تمثل "أمورا داخلية " للصين فقط، التي لا تقبل أي تدخل من الخارج.

وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الديمقراطية الكبرى، في بيان صدر بعد انتهاء اجتماعهم الذي استمر ثلاثة أيام، والذي كانت فيه التوترات مع بكين على رأس جدول الأعمال: "لا يوجد أساس قانوني لمطالبات الصين البحرية الواسعة في بحر الصين الجنوبي ونحن نعارض أنشطة العسكرة التي تقوم بها الصين في المنطقة".

وفي أعقاب التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان هذا الشهر، وصفت مجموعة السبع "أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان بأنها عنصر لا غنى عنه في الأمن والازدهار في المجتمع الدولي".

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها.

وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع إنه من المهم التحدث "بصراحة" عن نهج الصين تجاه القضايا الساخنة، من تايوان إلى بحر الصين الجنوبي، لكنهم يريدون التعاون مع بكين لمواجهة مجموعة من التحديات المشتركة.

وتابع البيان: "نكرر دعوتنا للصين للعمل كعضو مسؤول في المجتمع الدولي".

ودفع وانج وينبين، أن الوضع الحالي في بحر الشرق وبحر الصين الجنوبي مستقر بصورة عامة.

وأكد أن الصين ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية للقانون الدولي.

وأضاف أنه يتعين على دول مجموعة السبع "التخلي عن تفكير الحرب الباردة والتحيزات الأيديولوجية"، كما يجب ألا "يخضعوا للإملاء" من دول أخرى.

وتعليقا على مخاوف مجموعة السبع بشأن توسيع الترسانة النووية للصين، قال وانج إن الصين تمتلك" الحد الأدنى المطلوب من أجل الأمن القومي".

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، قال وزراء مجموعة السبعة إنهم قلقون بشأن ما تردد عن انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في شينجيانج والتبت.

وبشأن قضايا التجارة والتكنولوجيا، حثت الدول بكين على "التصرف بمسؤولية في الفضاء الإلكتروني"، وقالت إنه لن يتم التسامح مع "سرقة الملكية الفكرية عبر الإنترنت لتحقيق مكاسب تجارية".

وخلال اجتماعهم في كارويزاوا باليابان، قال الوزراء إن مجموعة السبع تريد العمل مع بكين، على الرغم من سلسلة انتقادات، بشأن أزمة المناخ والتنوع البيولوجي والأمن الصحي العالمي.

وأضاف البيان: "نحن مستعدون للعمل معا لبناء علاقات بناءة ومستقرة وتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي والتبادلات الشعبية بطريقة مفيدة للطرفين".

ويأتي الاجتماع قبل قمة قادة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان في مايو المقبل.

وتتولى اليابان حاليا رئاسة مجموعة السبع التي تضم في عضويتها أيضا بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.