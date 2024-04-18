أجرى محامي هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، زيارة لعدد من الأسرى في سجن ريمون، وتحدثوا جميعاً عن صعوبة الحياة اليومية المفروضة عليهم منذ السابع من أكتوبر، إذ أصبحت ظروف الاعتقال «لا تطاق».

ونقلت الهيئة عن الأسرى قولهم إن «الخروج لساحة الفورة مدته ساعة واحدة فقط، كما أن تواجد الجميع خارج الغرف إجباري»، مشيرين إلى «فرض عقوبات وغرامات مالية بحقهم وإغلاق الأقسام».

ولفتت الهيئة إلى أن «التيار الكهربائي موجود في الأقسام من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 10 ليلاً»، مشيرة إلى أنه «يتم فتح الماء ساعة واحدة فقط في اليوم».

وقال الأسرى إن «الطعام في السجن سيئ كماً ونوعاً، كما أن الغرف مكتظة؛ إذ تضم الغرفة الواحدة ما بين 10 إلى 12 أسيرًا مع وجود 4 أسرة فقط».

وتقول الهيئة، إن «كل أسير تخصص له فرشة رقيقة وغطاء خفيف واحد فقط، كما يقدم لكل غرفة كأس واحد من شامبو الاستحمام، ويقدم لكل غرفة في الشهر الكامل معجون أسنان واحد وفرشاة واحدة لجميع الأسرى».

ونوهت أن «غالبية الأسرى ترافقهم القيود بأيديهم أو أرجلهم، وبعضهم بكليهما معاً، كما يمنع الأسرى من الوقوف في ساحة الفورة، ويجبرون على الحركة والمشي ساعة كاملة».

وأشارت إلى أن «الأسرى المرضى يحرمون من العلاج والأدوية»، منوهة أن «الضرب والتعذيب سياسة يومية ثابتة».