 الخارجية الروسية: سنرد بشكل حاسم إذا قرر الغرب مصادرة أصولنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الروسية: سنرد بشكل حاسم إذا قرر الغرب مصادرة أصولنا

د ب أ
نشر في: الخميس 18 أبريل 2024 - 3:22 م | آخر تحديث: الخميس 18 أبريل 2024 - 3:22 م

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو سترد بشكل حاسم إذا قرر الغرب مصادرة الأصول الروسية واستخدام الأموال لتمويل نظام كييف.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "ستكون الإجراءات حاسمة، فلن يتساهل أحد في حالة محاولات استخدام الاحتياطيات الروسية كرهن للسندات التي يزعم أن الغرب يمكن أن يصادرها من أجل جذب رأس المال الخاص لتمويل نظام كييف"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت زاخاروفا: "أي أشخاص من هذا الصندوق الذين يقررون امتلاك مثل هذه الأدوات المالية سيصبحون أول المرشحين الذين سيخضعون لعقوبات مضادة ذات عواقب بعيدة المدى على آفاق أنشطتهم الدولية".

وأشارت زاخاروفا، إلى أن روسيا لديها كمية كبيرة من الأموال الغربية، والتي قد تكون عرضة لإجراءات انتقامية.

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