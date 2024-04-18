موانئ دبي العالمية - السخنة تستقبل أول سفينة تابعة للخط الملاحي الصيني CULines

استقبلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" مشغل المحطة متعددة الأغراض في ميناء العين السخنة، أول سفينة تابعة للخط الملاحي China United Lines Ltd. (‏CULines) الصيني ضمن الخدمات المنتظمة للخط الملاحي الذي يربط موانئ دبي العالمية بموانئ الشرق الأقصى.

وقالت مجموعة دبي العالمية، في بيان اليوم الخميس، وصول السفينة CUL YANGPU ذات الحمولة بسعة 1930حاوية مكافئة قادمة من ميناء نينغبو في الصين مرورًا بموانئ شرق آسيا لتستقر في ميناء السخنة بمصر.

وأضافت أن الفريق التجاري المحلي بموانئ دبي العالمية كانت في استقبال طاقم السفينة، وقدم درعا تذكاريا لقبطان السفينة احتفالاً باستقبال سفينة الخط الصيني والتي ترسو لأول مرة بميناء مصري.

واعتبرت المجموعة أن وصول CUL YANGPU علامة فارقة وهامة لمحطة "دي بي ورلد" في ميناء العين السخنة، حيث يعمل الفريق المحلي على جذب المزيد من خطوط الشحن وتوسيع عمليات المحطة التي يدعمها موقعها الاستراتيجي واستثماراتها في البنية التحتية ذات المعايير العالمية لدعم المتعاملين.

- الشركة الصينية تبدأ خدمة ملاحية جديدة الشهر القادم

وأشارت إلى أن شركة CULines إلى زيادة مساراتها المباشرة من موانئ الصين إلى مصر عبر ميناء العين السخنة، من خلال تسيير رحلة أسبوعية بدءًا من مايو المقبل، حيث ستساهم الخدمة الملاحية الجديدة أيضا في تمكين التجار الصينيين من الوصول إلى الأسواق الإفريقية عبر ميناء السخنة.

- 5 خطوط جديدة خلال الربع الأول من العام تستقبلها موانئ دبي العالمية السخنة

وأشارت مجموعة دبي العالمية في جذب خمس خدمات جديدة من مشغلي الخطوط الرئيسية لمحطتها خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، مما أدى إلى تعزيز التدفقات التجارية بين مصر ومختلف الأسواق.