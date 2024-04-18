وقع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، مما تسبب في تجاوز أحدهما الطريق واصطدامه بالسور الحديدي وتعلقه به، أعلى الطريق الدائري بشارع ترسا في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين ميكروباص تسبب في انحراف أحدهما عن الطريق واصطدامه بالسور الحديدي وتعلقه به، وتسبب الحادث في إصابة 6 اشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.