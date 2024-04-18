 الميكروباص تعلق بالسور الحديدي.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالجيزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الميكروباص تعلق بالسور الحديدي.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالجيزة

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 18 أبريل 2024 - 10:35 م | آخر تحديث: الخميس 18 أبريل 2024 - 10:35 م

وقع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، مما تسبب في تجاوز أحدهما الطريق واصطدامه بالسور الحديدي وتعلقه به، أعلى الطريق الدائري بشارع ترسا في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين ميكروباص تسبب في انحراف أحدهما عن الطريق واصطدامه بالسور الحديدي وتعلقه به، وتسبب الحادث في إصابة 6 اشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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