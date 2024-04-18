الحرس الثوري الإيراني يعلن تحديد مواقع المنشآت النووية الإسرائيلية ويحذر تل أبيب

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن إيران حددت موقع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية، مؤكدا أنها مستعدة لضربها في أي لحظة في حالة تعرضها لاعتداء مماثل من قبل تل أبيب.

وقال قائد هيئة حماية المنشآت النووية الإيرانية، أحمد حق طلب، إن إيران ستوجه على الفور ضربة مماثلة لإسرائيل في حالة وقوع هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأشار إلى أن إيران قد تعيد النظر في سياستها النووية في ظل التهديد الإسرائيلي، وأن طهران مستعدة لصد أي هجمات إسرائيلية على منشآتها النووية، معقبًا: «لدينا معلومات عن مراكز نووية إسرائيلية ويدنا على الزناد لضرب أهداف محددة».

وفي وقت سابق، أكد قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، أن «إيران تغلبت على أقصى قدرة للمعسكر العبري والغربي بأقل قدر من القوة».

وقال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، إن بلاده «واجهت الصهاينة بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة»، مؤكدا أنها «لم تستخدم صواريخ خرمشهر وسجيل وحاج قاسم وخيبرشكان وفرط صوتي 2»، حسب وكالة «تسنيم» الإيرانية.

من جانبه، شدد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أمس الأربعاء، على أن «أي اعتداء إسرائيلي على مصالح البلاد سيواجه برد قوي وحازم يجعل العدو يندم على فعلته».

وأضاف موسوي، خلال مراسم استعراض عيد الجيش: «إذا تحرك الأعداء سنرد بمزيد من المعدات الفتاكة، ما رأيتموه اليوم كان جانباً من قوة القوات المسلحة في الدفاع عن مثُل البلاد والشعب».

واستطرد: «الجميع يعرف كيف يراقب أعداؤنا تقدم القوات المسلحة الإيرانية، ولهذا السبب منذ مدة تخلوا عن الخيار العسكري وتحولوا إلى إطلاق تصريحات جديدة».

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن «الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق».