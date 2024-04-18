الرئيس السنغالي يصل نواكشوط في أول زيارة خارجية له

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وصل الرئيس السنغالي بشير ديوماي فاي، اليوم الخميس، نواكشوط في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.

واستقبل ديوماي فاي بمطار نواكشوط من طرف الرئيس ولد الغزواني وأعضاء الحكومة.

ويتوقع أن يناقش الطرفان خلال الزيارة ملف الغاز المشترك بين البلدين، من خلال حقل "أحميم الكبير"، والمتوقع أن يبدأ إنتاجه خلال العام الجاري.

كما سيبحث ديوماي فاي ملف الصيد البحري والرخص الممنوحة للسنغاليين في السواحل، وبروتوكول اتفاق التعاون الثنائي الذي يمنح 500 رخصة صيد لكمية تبلغ 50 ألف طن من أسماك السطح الصغيرة بأسعار رمزية.