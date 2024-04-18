توصيات مؤتمر بإعلام البريطانية: ضرورة توطين النماذج الاقتصادية للإعلام في العصر الرقمي

افتتح كرم جبر، الكاتب الصحفي، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، أعمال المؤتمر الدولي السابع للإعلام الذي نظمته كلية الاتصال والاعلام بالجامعة البريطانية، بعنوان :النماذج الاقتصادية للإعلام في العصر الرقمي : الاتجاهات والتحديات.وجاء الافتتاح بحضور الدكتور محمد شومان عميد الكلية والدكتور عادل صالح النائب الأول للعميد، والدكتور جوزيف اولدهام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيىة التدريس ولفيف من أساتذة وخبراء الإعلام في مصر والخارج.

انعقدت أعمال المؤتمر في كلية الاتصال والإعلام بالجامعة البريطانية في مصر، يومي 16و17 ابريل ، من خلال ثماني جلسات، ونوقشت فيها 25 بحثا قدمها باحثون من مصر وست دول هي الجزائر وجنوب أفريقيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمانيا إضافة إلى ما أثارته ورش العمل والجلسات العامة من مناقشات حول التحولات الجديدة في النماذج الاقتصادية للإعلام.

حيث ظهرت عديد من النماذج حول العالم والمقترحات والافكار والتي يمكن صياغتها في التوصيات التالية:

1- ان تهتم كليات الإعلام بدراسة النماذج الاقتصادية الناجحة حول العالم بما يساهم في توطينها داخل مصر ، ما يساعد صناعة الإعلام المصري في الاستجابة لتحديات الرقمنة والتطوير في ضوء أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

2- ضرورة ان تراعي مشروعات الإعلام الجديدة الاندماج والتكامل Convergent Media Environment بين وسائل الاعلام من جهة، والمحتويى بأشكاله المختلفة من جهة أخرر، فالاندماج لايعني اندماج التكنولوجيا، ولكنه يشمل استحداث أساليب ومضامين مبتكره تلبي احتياجات الجمهور الرقمي، بما فيها الاختصاروالتركيز والبحث عن كل جديد .

3- التركيز علي قيم ونماذج التشاركية في الإعلام Sharing Environment والتي تشمل التفاعلية والتشارك بين المؤسسات الاعلامية ومنتجي المحتوي والجمهور المستهلك الذي صار منتجا للمحتوي في كثير من الأحيان وأن التشاركية تعني تشارك القطاع العام مع القطاع الخاص مع المجتمع المدني لضمان الاستدامة في صناعات الاعلام.

4- مراعاة التحول والتطور المستمر والسريعTransformed and Dynamic Environment في تطبيقات الاعلام الرقمي وما يفرضه من تحولات علي النماذج الاقتصادية للاعلام.

5- البحث عن حلول مبتكره لمساعدة الاعلام المصري والعربي في التحول الرقمي والخطط المستقبلية لتعظيم موارد امكانيات الاعلام المصري ، مع الحفاظ علي أهمية الحفاظ علي الهوية الوطنية والثقافة المصرية مع عدم الانغلاق ، فمن المهم التفاعل الايجابي المثمر مع الثقافات الوافدة مع تأكيد الهوية الوطنية والعربية من خلال انتاج محتوي عربي يحترم ثوابت الدين والثقافة المصرية ، ويستطيع مخاطبة الاجيال الجديدة والتأثير فيهم.

6- البحث عن فرص عمل جديدة لخريجي كليات الإعلام متمحوره حول نماذج الاعلام الرقمي، بما يتطلبه ذلك من تطوير البرامج الدراسية والبحوث في كليات الاعلام في مصر والعالم.



