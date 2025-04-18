 مع السلامة يا أطيب خلق الله.. أحمد السقا ينعى الفنان سليمان عيد بكلمات مؤثرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مع السلامة يا أطيب خلق الله.. أحمد السقا ينعى الفنان سليمان عيد بكلمات مؤثرة

إسراء زكريا
نشر في: الجمعة 18 أبريل 2025 - 12:27 م | آخر تحديث: الجمعة 18 أبريل 2025 - 12:27 م

نعى الفنان أحمد السقا، الفنان سليمان عيد، الذي توفي صباح اليوم، إثر أزمة صحية مفاجئة عن عمر ناهز 64 عاما.

وكتب السقا عبر حسابه على إنستجرام: "إنا لله وإنا اليه راجعون، مع السلامة يا سليمان، مع السلامة يا صاحبي يا عشرة العمر يا أطيب خلق الله، ربنا يرحمك، ويصبر أهلك وولادك، ويصبرنا جميعا، برجاء الدعاء".

وأعلن نجل الفنان سليمان عيد موعد ومكان صلاة الجنازة على والده، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الاسلامي بالشيخ زايد، والجنازة بعد الصلاة مباشرة".


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