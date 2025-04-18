اختتمت مساء أمس الخميس الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة والتي حملت اسم الفنان الدكتور أشرف زكي، وفازت مسرحية "الجريمة والعقاب" بجائزة أفضل عرض في مسابقة مسرح العلبة الإيطالي، وفاز مخرجها عماد علواني بجائزة أفضل إخراج، كما فاز العرض أيضًا بجائزة أفضل ممثل كريم أدريانو وأفضل ممثلة نغم صالح وأفضل ديكور هشام عادل وأفضل إضاءة وليد درويش.

وجاءت جوائز مسابقة مسرح العلبة الإيطالي كالآتي: أفضل مؤلف فيصل رزق عن "حتى لا يطير الدخان"، أفضل إعداد ودراماتورج محمود جراتسي "البؤساء" وفاز العرض أيضًا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة وأفضل ملابس لهدير عاطف، وأفضل تأليف موسيقي زياد هجرس وأفضل أشعار أحمد زياد عن "الطاحونة الحمراء"، أفضل مصمم استعراضات رحيل عماد عن "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير"، أفضل بوستر عمر فتحي عن "ليالينا"، أفضل مكياج أحمد شاكر عن نفس العرض.

ومنحت لجنة تحكيم مسابقة العلبة الإيطالي عددًا من شهادات التميز ومنها، شهادة تميز في تصميم العرائس لرنا شامي عن "البؤساء"، شهادة تميز في التمثيل لكل من: محمد أمين عن "الطاحونة الحمراء" وأحمد نادي عن "ليالينا" ومارينا أسامة عن "حكاية من الذاكرة"، كما حصلت الطفلة كارما وليد عن نفس العرض على شهادة تقدير، وحصل محمد الحضري على شهادة تميز في الإخراج.

وحجبت لجنة تحكيم مسابقة الفضاءات غير التقليدية ثلاثة جوائز هي أفضل عرض وأشعار واستعراضات، وجاءت باقي الجوائز كالآتي: جائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت لعرض "دمى من ورق"،أفضل مخرج جاسمين أحمد عن "الزائر"، أفضل ممثل صلاح عبد العزيز عن "الضيف"،

وحصلت هبة الكومي على جائزة أفضل ممثلة عن عرضي "الزائر" و"حلم ليلى" والتي فازت عنه بجائزة أفضل ديكور، وحصل عرض "يوميات ممثل مهزوم" على جائزة المكياج والملابس ليارا إبراهيم وأفضل مؤلف عصام نبيل، وأفضل اعداد ودراماتورج محمد الحضري عن"الضيف"،

وحصل عرض "مباراة القمة على جائزتي أفضل تأليف موسيقي لمحمود وجيه وأفضل إضاءة أحمد طارق.

وشهد حفل الختام العديد من التكريمات أبرزها تكريم الفنانين عصام عمر وطه دسوقي وسماء إبراهيم كما تم تكريم لجنتي تحكيم المهرجان، لجنة تحكيم مسابقة العلبة الإيطالي والتي تشكلت من الفنانة كريمة منصور، والمنتجة هبة الهواري، والدكتور صبحي السيد الأستاذ بقسم الديكور المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتور علاء قوقة الأستاذ بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والمخرج محمد النقلي والمخرج أكرم فريد.

أما لجنة تحكيم مسابقة الفضاءات غير التقليدية فتشكلت من دكتورة ياسمين عبدالحسيب الأستاذ بقسم الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية رئيسًا، وبعضوية كل من: دكتورة أسماء يحيى الطاهر مدرس الدراما والنقد بكلية الآداب بجامعة حلوان والمنتدبة بقسم المسرح بالجامعة الأمريكية، والمخرج أكرم فريد، والإعلامية بسنت بكر، والدكتورة سماح السعيد الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ودكتور عمر المعتز بالله دكتور تاريخ العمارة وتاريخ الفن بكلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، والفنانة ميريت ميشيل.

وسلم التكريمات الدكتور أشرف زكي والدكتورة غادة جبارة رئيسة المهرجان ورئيسة أكاديمية الفنون والمخرج محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان، وقدم حفل الختام الذي أقيم على مسرح سيد درويش بالهرم، الفنانين أحمد ماجد ومصطفى عماد وريم المصري.