نصح اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، المستهلكين الراغبين في شراء سيارة، بأن الوقت الحالي وتحديدًا شهري أبريل ومايو؛ «أفضل وأنسب توقيت للشراء».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن السوق يشهد حاليا حالة من الركود؛ نتيجة قلة الطلب ووفرة المعروض، محذرًا في الوقت ذاته من ارتفاع الأسعار خلال فصل الصيف.

وتابع: «يونيو، ويوليو، وأغسطس، وسبتمبر، مع انتهاء الامتحانات الجامعية، هي فترة إقبال على الشراء، وانتعاشة سوق السيارات، الوقت الحالي هو أفضل وقت بسبب الركود، بمجرد أن تحدث انتعاشة في حركة البيع والشراء، ومع انخفاض سعر الفائدة؛ ستبدأ الناس تشتري والمعروض يقل؛ والأسعار ترتفع».

وأشار إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025؛ شهدت نوعا من الركود، قائلا: «أسعار السيارات اليوم معقولة؛ بسبب الركود البيع قليل جدًا، والمعروض كثير».

وأضاف أن سماح الحكومة للوكلاء باستيراد السيارات بكميات كبيرة مؤخرًا؛ ساهم بشكل مباشر في زيادة المعروض في السوق.

كما لفت إلى عوامل أخرى قد تدفع الأسعار للارتفاع مستقبلا، مثل الانخفاض المحتمل في أسعار الفائدة ، والذي من شأنه التشجيع على الشراء، فضلا عن حالة عدم اليقين المحيطة بسعر صرف الدولار عالميا نتيجة «الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين».