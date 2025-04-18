11 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا شمال قطاع غزة

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استشهد 11 مواطنا بينهم طفلان وامرأة، الليلة، في قصف الاحتلال لمنزل شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية لوفا بأن طائرات مسيرة للاحتلال قصفت منزلا في تل الزعتر شمال قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا بينهم طفلان وامرأة، وإصابة آخرين.