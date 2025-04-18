 11 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا شمال قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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11 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا شمال قطاع غزة

وفا
نشر في: الجمعة 18 أبريل 2025 - 7:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 أبريل 2025 - 7:47 ص

استشهد 11 مواطنا بينهم طفلان وامرأة، الليلة، في قصف الاحتلال لمنزل شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوفا بأن طائرات مسيرة للاحتلال قصفت منزلا في تل الزعتر شمال قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا بينهم طفلان وامرأة، وإصابة آخرين.

 


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