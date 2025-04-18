الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي بعد الفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد وجهازهم الفني والإداري والطبي، عقب ‏التتويج ببطولة كأس مصر للمرة الحادية عشرة في تاريح النادي، وتحقيق العلامة الكاملة هذا الموسم بعد الفوز ببطولات إفريقيا والسوبر المحلي ودوري المحترفين، والحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية طوال مشوار البطولة.

وعبر رئيس النادي عن ‏تقديره لما قدمه اللاعبون وجهازهم الفني من جهد كبير، استحقوا به اللقب عن جدارة، كما هنأ جماهير الأهلي القاسم المشترك في البطولات والانتصارات التي تدعم ناديها وفرقه الرياضية في كافة المواقف، مشيرًا إلى أن التتويج ببطولة الكأس يحمل منظومة الفريق مسئولية كبيرة تجاه ناديهم، ويمثل دافعًا قويًّا قبل المشاركة في بطولتي السوبر وإفريقيا اللتين يستضيفهما النادي الشهر القادم.