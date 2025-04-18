تحتفل مكتبة مصر الجديدة للطفل بيوم اليتيم صباح غد السبت، حيث تفتح أبوابها للأيتام من دور الرعاية الاجتماعية للمشاركة في فعاليات المكتبة لهذا اليوم، بمشاركة 300 طفل من الأيتام.

يبدأ الاحتفال باستقبال الأطفال وتقديم وجبه الإفطار ومجموعة أنشطة ستقدم في الحديقة برعاية مؤسسة أهل مصر، وسيقدم عرض مسرح عرائس بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم عرض شو عرائس وساحر وبلياتشو، وسيتم توزيع ألعاب دمية لكل طفل ووجبة الغذاء، وفى ختام الاحتفالية سيتم توزيع عدد من الهدايا على الأطفال لإدخال روح البهجة والفرح والسرور عليهم.

يذكر أن مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" والتابع لجمعية مصر الجديدة، أطلق أول أمس فعاليات في نفس السياق بمناسبة يوم اليتيم وشهدت الفعاليات حزمة من المسابقات وورش العمل والعروض الموسيقية.