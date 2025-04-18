أقدم شجرة في برلين تعاني من إجهاد الجفاف

حذر مسئولو الغابات في برلين من أن أقدم شجرة في العاصمة الألمانية، وهي البلوط الإنجليزية المعروفة باسم "ديكي ماري" أو "فات ماري"، تظهر عليها بوضوح علامات إجهاد الجفاف، وخاصة في تاجها.

وتقع الشجرة في حي تيجل الشمالي، ويُقدر عمرها بما بين 500 و600 عام.

وقال مارك فرانوش، رئيس مكتب الغابات في تيجل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لكننا نأمل أن تبقى لبضعة عقود أو حتى قرون أخرى"، مضيفا أن زيادة هطول الأمطار هذا الربيع قد تساعد الشجرة على التعافي.

وعلى الرغم من الضرر، لا يخطط مسؤولو الغابات لتقليم شجرة البلوط المعقدة. وبدلا من ذلك، ينصبّ التركيز على الحفاظ على حيوية الشجرة من خلال منع احتشاد النباتات المحيطة.

وقال فرانوش: "نريد ضمان استقرار الشجرة وحالتها بعناية وحرص شديدين لدعم حيويتها قدر الإمكان".

وتقف شجرة "ديكي ماري"، التي كانت في السابق وجهة شهيرة للمتنزهين، الآن بهدوء على امتداد مسار مُشجّر بالقرب من الطرف الشمالي الشرقي لبحيرة تيجل.

ومُنحت الشجرة صفة "شجرة التراث الوطني" عام ٢٠٢١ من قِبل الجمعية الألمانية لعلم الأشجار، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بأقدم وأروع أشجار ألمانيا.

ووفقا للتراث المحلي، سُمّيت "ديكي ماري" من قِبل عالمي الطبيعة الشهيرين ألكسندر وفيلهلم فون هومبولت، اللذين قضيا شبابهما في قصر تيجل القريب، ويُقال إن اختيار الاسم جاء تكريما لطاهيتهما البدينة، ماري.