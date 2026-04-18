 ترامب يبحث ملف إيران مع كبار أعضاء إدارته بحضور نائبه
السبت 18 أبريل 2026 11:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل استحق الأهلي ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا؟

النتـائـج تصويت

ترامب يبحث ملف إيران مع كبار أعضاء إدارته بحضور نائبه

وكالات
نشر في: السبت 18 أبريل 2026 - 10:23 م | آخر تحديث: السبت 18 أبريل 2026 - 10:25 م

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعا، في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، اليوم السبت، لبحث الأزمة المتجددة حول مضيق هرمز والمفاوضات مع إيران، حسبما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين اثنين.

وبحسب مسؤول أمريكي حضر نائب الرئيس جيه دي فانس، الاجتماع، إلى جانب وزراء الخارجية ماركو روبيو، والدفاع بيت هيجسيث، والخزانة سكوت بيسنت.

وأضاف المسؤول أن الاجتماع ضم أيضاً رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وقال مسؤول أمريكي كبير إنه في حال عدم تحقيق اختراق قريباً، فقد تُستأنف الحرب خلال الأيام المقبلة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك