النمسا: الشرطة تحقق بشأن وضع سم فئران في غذاء أطفال

قالت السلطات النمساوية، إن مجهولين يشتبه في أنهم حاولوا ابتزاز شركة هيب المصنعة لمنتجات طعام الأطفال، زعموا أنهم وضعوا سم الفئران في بعض المنتجات.

وأفادت وكالة الصحة وسلامة الغذاء النمساوية، مساء اليوم السبت، بأن أحد المتاجر في النمسا تأثر بالحادثة.

وقالت الوكالة، إن تحقيقها الجنائي كشف عن "اشتباه" بأن بعض مرطبانات منتج الشركة من الجزر والبطاطس "تمت إضافة سم الفئران إليها".

وأضافت الوكالة الصحية: "يعتقد أن هذه محاولة ابتزاز".

وبحسب المعلومات الحالية، فإن أحد فروع سلسلة متاجر "سبار" في مدينة آيزنشتات هو المتضرر جراء الحادثة، وكانت المرطبانات التي تم العبث بها تحمل ملصقا أبيض ودائرة حمراء.

وكانت الشركة، قد سحبت بالفعل كامل منتجاتها من متاجر "سبار"في النمسا مساء أمس الجمعة، فيما قالت "سبار" إنها أزالت جميع منتجات شركة هيب من رفوف متاجرها في النمسا كإجراء احترازي.

وحذرت شركة هيب قائلة: "إن تناول مثل هذا البرطمان قد يهدد الحياة"، بينما وصف متحدث باسم الشركة ما حدث بأنه "تدخل إجرامي خارجي".