استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 18 أبريل 2026.

- جاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيهًا.

وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 12 جنيهًا.

واستقرت أسعار البصل الأبيض لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيهًا.

واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 9 إلى 11 جنيها.

أما الفاصوليا الخضراء فاستقرت لتتراوح أسعارها بين 15 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت أسعار الباذنجان بين 8 إلى 14 جنيهًا.

أما أسعار الفلفل الرومي فتراوحت بين 12 إلى 17 جنيهًا.

واختفلت أسعار الفلفل الحامي بين 15 إلى 25 جنيهًا.

أما أسعار الملوخية فجاءت بين 15 إلى 20 جنيها.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 10 إلى 15 جنيهًا.

- جاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:



البرتقال أبو سرة من 12 إلى 20 جنيهًا.

أسعار اليوسفى من 8 إلى 16 جنيها.

أسعار الليمون البلدي من 10 إلى 18 جنيهًا.

أسعار الجوافة من 12 إلى 18 جنيهًا.

أسعار الفرولة من 11 إلى 15 جنيهًا.