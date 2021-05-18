«الصحة العالمية»: العالم دخل مرحلة التمييز العنصرى فى اللقاحات

وصول عدد الوفيات اليومية فى الهند إلى مستوى قياسى.. وروسيا تستعد لطرح لقاح رابع ضد كورونا



قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن العالم وصل إلى حالة «التمييز العنصرى فى اللقاحات» المضادة لفيروس كورونا المستجد، ولم يعد معرضا فقط لخطر بلوغ هذا الوضع.

وأضاف أمام اجتماع افتراضى لمنتدى باريس للسلام: «المشكلة الكبرى هى عدم المشاركة فى ضمان الحصول على اللقاحات. لذلك فالحل هو مزيد من المشاركة»، وفقا لإذاعة «مونت كارلو» الدولية.

يأتى ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الهندية أمس، تسجيل 4329 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتعد هذه الحصيلة أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

فيما رفعت الحكومة الدنماركية جميع القيود التى فرضتها لاحتواء وباء كورونا تقريبا، لتتمكن غالبية المؤسسات من إعادة الفتح يوم الجمعة المقبل.

من ناحيته أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أمس، أن لقاحا رابعا ضد فيروس كورونا المستجد سيتم طرحه قريبا فى روسيا، فيما تعتزم الولايات المتحدة تصدير 20 مليون جرعة أخرى من اللقاحات عالميا.

وجاء تصريح الرئيس الروسى خلال مراسم تسلمه أوراق الاعتماد لعدد من السفراء الأجانب، أمس، فيما دعا الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن (فرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا) والدول الأخرى، إلى العمل بشكل جيد فى مكافحة الجائحة.

وأكد الرئيس الروسى أن روسيا منفتحة على الشراكة متبادلة المنفعة، كما أنها مستعدة للتعاون مع جميع البلدان على مبادئ المساواة وعدم التدخل، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

ولدى روسيا 3 لقاحات ضد فيروس كورونا وهى: «سبوتنيك 5» من مركز أبحاث جاماليا، ويعد «سبوتنيك 5» أول لقاح مسجل فى العالم ضد فيروس كورونا، و«أبيفاك كورونا»، و«كوفيفاك».

من جهته، أعلن البيت الأبيض، أمس الأول، أن الولايات المتحدة ستصدر 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا المصرح بها إلى بلدان أخرى بحلول نهاية يونيو، بالإضافة إلى 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا الذى تعهدت الإدارة بالفعل بإرساله إلى كندا والمكسيك.

وسترسل الإدارة لقاحات تنتجها شركات موديرنا وفايزر وجونسون اند جونسون إلى الخارج، فى الوقت الذى تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطا لتقاسم إمداداتها من اللقاحات مع بقية العالم للمساعدة فى الاستجابة العالمية للجائحة.