 الكاثوليكية تشيد بقرار الرئيس السيسي تخصيص 500 مليون دولار لدعم الفلسطينيين - بوابة الشروق
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الكاثوليكية تشيد بقرار الرئيس السيسي تخصيص 500 مليون دولار لدعم الفلسطينيين

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 7:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 7:06 م

أصدرت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، برئاسة صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بيانًا تؤيد فيه مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية التي أطلقها، بتخصيص 500 مليون دولار لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وجاء في نص البيان: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، تعلن الكنيسة الكاثوليكية تأييدها لقرارات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتؤكد الكنيسة رفضها لما يحدث من إراقة الدماء في دولة فلسطين الشقيقة، كما تؤكد صلاتها وتعضيدها، لكي يكون الحوار هو الطريق الأمثل لمسيرة السلام".

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