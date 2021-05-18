أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 263 ألفا و533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في عموم البلاد منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 25 مليونا و228 ألفا و996 حالة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم /الثلاثاء/- أنه تم تسجيل 4 آلاف و329 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في الفترة ذاتها؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 278 ألفا و719 حالة، مشيرة إلى تعافي 422 ألفا و436 شخصا على مدار ال24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 21 مليونا و596 ألفا و512 شخصا.

يذكر أن عدد حالات الإصابة النشطة حاليا في الهند تبلغ -وفقا لأحدث البيانات- 3 ملايين و353 ألفا و765 حالة.

نوب - ك ف