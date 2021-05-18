 الخميس.. المحامون العرب يعقدون اجتماعا طارئا لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخميس.. المحامون العرب يعقدون اجتماعا طارئا لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 1:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 1:32 م

تعقد الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئًا موسعًا، بعد غد الخميس، عن طريق تقنية "زووم" بمقر الاتحاد؛ من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني، وبحث سبل مواجهة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت الأمانة العامة للاتحاد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه سيُدعى للاجتماع النقباء والأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنضمين والجامعة العربية ووزارة الخارجية المصرية وسفير دولة فلسطين والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والهيئات ذات الصلة.

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