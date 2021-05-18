تعقد الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئًا موسعًا، بعد غد الخميس، عن طريق تقنية "زووم" بمقر الاتحاد؛ من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني، وبحث سبل مواجهة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت الأمانة العامة للاتحاد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه سيُدعى للاجتماع النقباء والأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنضمين والجامعة العربية ووزارة الخارجية المصرية وسفير دولة فلسطين والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والهيئات ذات الصلة.