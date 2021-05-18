أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع تطوير درب السندادية بالخارجة القديمة، بنسبة 80% وذلك في إطار تطوير العشوائيات واستعادة المظهر الحضاري.

وقال المحافظ، إنه يتم متابعة العمل يوميا مع الجهات المختصة بالمحافظة من إسكان وطرق، وبالتنسيق مع إدارة مرور الخارجة بمتابعة العمل بالعشوائيات والعمل على إزالتها؛ حفاظًا على سلامة المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية، وتم الاتهاء من أعمال رفع المخلفات والأتربة لإعادة المظهر الحضاري والجمالي بالمناطق التي يتم العمل بها.

وأوضح المحافظ، أن الأعمال مستمرة لاستكمال تنفيذ مشروع تطوير منطقة درب السندادية، وجارِ البدء في تسليم أراض بديلة للمواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق غير الآمنة حفاظًا على حياة ساكنيها واستعادة وجه المدينة الحضاري من خلال مشروع تطوير العشوائيات الذي تم تنفيذه في عدد من الأحياء القديمة بمدينة الخارجة.