وزير خارجية لبنان يؤكد الحرص على أفضل العلاقات مع جميع الدول

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، اليوم الثلاثاء، الحرص على "أفضل العلاقات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة للبنان".

وقال الوزير وهبة في بيان أصدره اليوم: "فوجئت بتفسيرات وتأويلات غير صحيحة لكلامي في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحرّة، فما قلته لم يتناول الأشقاء في دول الخليج العربي، ولم أتطرق إلى تسمية أي دولة".

وأضاف: "نجدّد تأكيدنا الحرص على أفضل العلاقات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة للبنان، وأدعو المصطادين في المياه الراكدة إلى التوقف عن الاستثمار في الفتنة بين لبنان وأشقائه وأصدقائه".

وتابع: "فوجئت أكثر ببعض البيانات التي صدرت في لبنان والتي تحوّر كلامي وتدفع لتوتير العلاقات مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج، تحقيقاً لمصالح شخصية على حساب مصلحة لبنان".

وكان الوزير وهبة قال في تصريح تلفزيوني أمس، إن دولا، لم يسمّها، "أنشأت تنظيم داعش وموّلته".

وأجاب وهبة في سياق ردّه على سؤال عن سلاح حزب الله، أن "الأخير دافع عن سيادة لبنان وحرّر الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وفي المرحلة الثانية أتت دول المحبة والصداقة والأخوّة بتنظيم داعش وزرعته في سهل نينوى والأنبار وتدمر بتمويل منهم".

وأعلن الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة، سعد الحريري، في بيان صحفي، أن "الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية".