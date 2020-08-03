السعودية تستدعي السفير اللبناني للاحتجاج على تصريحات شربل وهبة

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا للرد على التصريحات المسيئة لوزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية، والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها.

وأعربت الوزارة عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة شعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لتؤكد مجددا على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وأضافت: «نظرا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص».

وأثارت تصريحات شربل وهبه، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في حوار تلفزيوني مع المحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابلة التلفزيونية التي أجريت معه مساء الاثنين، أطلق وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، تصريحات لاذعة بشأن دول الخليج، إذ ألقى باللوم عليها في انتشار تنظيم داعش.