 كوريا الجنوبية: اكتشاف 38 حالة إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 مايو 2021 10:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية: اكتشاف 38 حالة إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا

سول - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 9:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 9:58 ص

اكتشفت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم الثلاثاء، إصابة 38 كوريًا جنوبيًا بالسلالة الهندية من فيروس كورونا، كانوا قد وصلوا من الهند هذا الشهر في رحلات خاصة، وذلك من من بين 1039 كوريًا تم إعادتهم إلى البلاد، مشيرة إلى أنه تم التأكد من إصابة 3.2% بفيروس كوفيد-19.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن من بين المرضى، تم فحص 15 كوريًا في المطار، بينما البقية أثبتت الاختبارات أن نتائجهم إيجابية أثناء وضعهم تحت الحجر الصحي في منشآت مخصصة من قبل الدولة.

وقامت كوريا الجنوبية بنقل الكوريين الجنوبيين جواً من الهند 6 مرات عبر رحلات جوية خاصة منذ 4 مايو الجاري، حيث تعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا من انتشار سريع للفيروس، ويُطلب من جميع الركاب الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند الوصول، بما في ذلك سبعة أيام في منشأة تابعة للدولة، واختبار كوفيد-19 ثلاث مرات خلال تلك الفترة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك