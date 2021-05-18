إسبانيا تنتقد المغرب مع وصول آلاف المهاجرين إلى سبتة وتعيد 1600 مهاجر

قال مسؤولون في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، إنه أعيد 1600 مهاجر إلى المغرب بعدما كانوا وصلوا إلى جيب سبتة بشمالي أفريقيا أمس الاثنين، مشيرين إلى أن المهاجرين وصلوا فقط لأن المغرب أراد أن يعاقب مدريد بسبب تقديمها المساعدة إلى انفصالي.

وأمس الاثنين، تمكن نحو 7 آلاف شخص من السير على طول الساحل إلى السياج الحدودي في سبتة، بعد أن علق المغرب فجأة الضوابط الأمنية على طول ساحل البحر المتوسط دون تفسير.

ومن هناك، لم يكن عليهم سوى السباحة حول حائل الأمواج للوصول إلى جيب سبتة وبالتالي إلى أوروبا.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن هذه الخطوة كانت متعمدة، حيث تردد أن الحكومة المغربية منزعجة لأن مدريد سمحت بدخول إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو ، إلى البر الرئيسي الإسباني.

وتسعى الجبهة لاستقلال الصحراء الغربية المتنازع عليها في شمال إفريقيا.

ويتلقى غالي العلاج من إصابته بفيروس كورونا منذ إبريل الماضي. وتعتبره الحكومة المغربية مجرم حرب، ووجهت الرباط انتقادات شديدة لخطوة إسبانيا قبل 10 أيام ووصفتها بأنها غير مبررة.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأحداث بأنها "أزمة خطيرة" للبلاد وتعهد ببذل كل ما في وسعه لضمان أمن إسبانيا.

وردت إسبانيا بإعادة المهاجرين بسرعة غير معتادة، وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا إن نحو 1500 شخص أعيدوا في غضون ساعات.

ولم يسبق أن دخل مثل هذا العدد الكبير من المهاجرين الجيب الإسباني الصغير الذي يقطنه نحو 85 ألف نسمة فقط خلال يوم واحد.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه تم إحصاء ما مجموعه 416 مهاجرا في سبتة منذ بداية العام.

وكتبت صحيفة "إل باييس" الإسبانية إنه لم يحدث من قبل أن جاء هذا العدد الكبير من الأشخاص إلى سبتة في وقت واحد.

وتحدثت الصحيفة عن "طريق سريع على البحر" وأن معظم الأشخاص الذين وصلوا هم من الرجال، ولكن هناك أيضا نساء وأسر.

وواجهت السلطات في سبته عددا كبيرا من الوافدين الجدد.

ونقلت "إل بايس" عن مسؤول محلي القول: "يوم الأحد كان هناك حوالي 70 شخصا في مركز استقبال المهاجرين غير الشرعيين. لا أعرف ماذا أفعل بهؤلاء الأشخاص أو أين أضعهم".

وسبح 128 مغربيا إلى سبتة في نزوح أصغر في أواخر الشهر الماضي، وأعيد معظمهم إلى المغرب.