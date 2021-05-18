أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم إعطاء إجمالي 3. 22 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ413 ألفا و772 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد أربعة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 19 أسبوعا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 62. 3 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 79 ألفا و432 حالة.

ومر عام و15 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في إسبانيا.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.