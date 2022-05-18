اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قرارًا بعدم خوض أي مباريات لفريق كرة القدم ببطولة الدوري المصري على استاد القاهرة.

وتعرض الزمالك للهزيمة الثانية على التوالي في الدوري، أمس الثلاثاء، أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-0، وذلك بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام إنبي بهدفين مقابل لا شيء.

وأصدر مرتضى منصور رئيس الزمالك، بيانًا عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أعلن خلاله المطالبة بتغيير ملعب مباريات الفريق في الدوري.

كما نص البيان على إيقاف مستحقات لاعبي الفريق بسبب تراجع النتائج في الآونة الأخيرة.

وجاء بيان الزمالك بشأن عدم اللعب على ستاد القاهرة، على النحو التالي:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري على استاد القاهرة.

وكان مجلس الإدارة خاطب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية كتابياً بموافقة نادي بيراميدز على إقامة مباريات فريق الزمالك على ملعب الدفاع الجوي.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد حصل أيضًا على موافقة النادي المالك لاستاد بتروسبورت لإقامة المباريات على أرضه، إلا أن الوزير أبلغ الإدارة أن الجهات المعنية ورابطة الأندية رفضا هذا الأمر.

وحتى الآن لا تعلم إدارة نادي الزمالك السبب في حرمان النادي من حقه في اختيار ملعب يخوض عليه المباريات في المقابل هناك ناد آخر طلباته أوامر عندما يريد دخول 50 ألف من جمهوره على الفور يتم الموافقة له وعندما يطلب الزمالك دخول 10 آلاف في نفس البطولة كان الرد "طلبكم مرفوض وكفاية 4 آلاف".

كما قرر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور إيقاف مستحقات جميع اللاعبين بسبب تراجع النتائج.